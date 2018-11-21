Выясняются обстоятельства гибели мужчины на ВПП аэропорта Шереметьево

21.11.18 08:51

© РИА Новости. Антон Денисов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины под колесами авиалайнера на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Шереметьево", сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Наталья Федорова.

"По факту смертельного травмирования 25-летнего мужчины на взлетной полосе в аэропорту "Шереметьево" проводится доследственная проверка", - сказала она.

По ее словам, по предварительным данным, около 20:00 при взлете самолета "Боинг-737" сообщением "Шереметьево-Афины" одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.

Установлена личность погибшего мужчины, останки которого обнаружены на летном поле в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве", - сказал источник.

По дороге из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту самолета.

"Мужчина вел себя в полете неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал", - сказал источник.