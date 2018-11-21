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21.11.18 09:33

Самолет, сбивший человека при вылете из "Шереметьево", получил повреждения

© РИА Новости. Максим Блинов
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Самолет, сбивший при вылете из московского аэропорта "Шереметьево" человека, сел в Афинах ночью с поврежденным фюзеляжем.

Как сообщили "Интерфаксу" в службах аэропорта "Элефтериос Венизелос" (Афины), "Боинг 737" из Москвы приземлился в 22:50 (GMT+2).

"Самолет российского перевозчика на летном поле встречали сотрудники полиции и наземных служб, которые сразу же после посадки тщательно осмотрели лайнер снаружи", - сказал собеседник агентства.

При осмотре на внешних элементах фюзеляжа обнаружены биологические следы и повреждения.

"Авиатехники совместно с полицейскими зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения. На фюзеляже самолета обнаружены отверстия. Вынесено решение о временной приостановке полетов этого лайнера", - сказал он.

Как сообщалось, после вылета самолета из "Шереметьево" на летном поле обнаружены останки гражданина Армении Альберта Йепремяна, депортированного ранее из Испании транзитом через Москву на родину.

По предварительным данным, он сбежал с перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.

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