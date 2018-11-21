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21.11.18 09:54

Новый котенок леопарда попал в объективы фотоловушек в нацпарке Приморья

© РИА Новости. Александр Кряжев
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Фотоловушки, установленные в национальном парке на юго-западе Приморья, запечатлели нового котенка дальневосточного леопарда.

Котенок появился перед камерой вместе пока с безымянной матерью (номер Leo 113F), которая ранее была замечена на свидании со знаменитым Лордом. Имя этому леопарду выбирали участники всероссийского голосования на конкурсе "Придумай имя леопарду", сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Долгожданные кадры с котенком специалисты получили в центральной части нацпарка.

"Звери выглядят здоровыми - никаких признаков того, чтобы у самки были проблемы с добычей пищи", - отмечают ученые.

Краснокнижная семья была отмечена на той же тропе, которая ранее стала местом свидания Leo 113F с Лордом. Два события разделяют около 9 месяцев - тот самый промежуток времени, за который молодая самка успела выносить и воспитать полугодовалого котенка. Именно поэтому специалисты склоняются к мнению, что отцом детеныша является Лорд.

"С помощью фотоловушек мы наблюдаем положительную динамику численности леопарда, регистрируя все больше котят. Отслеживание историй каждого из зарегистрированных леопардов позволяет лучше понять социальную и пространственную структуру популяции, особенности миграции и расселения животных, и в итоге выработать оптимальные меры по их сохранению", - отмечает заместитель директора нацпарка по науке Елена Шевцова.

Как сообщалось, в 2013 году в ходе всероссийского голосования на конкурсе "Придумай имя леопарду" дальневосточный леопард под номером Leo 10M получил имя Лорд. Люди со всей России предлагали свои варианты, присылая в адрес нацпарка электронные и бумажные письма.

Сотрудники нацпарка "Земля леопарда", где обитает хищник, считают Лорда самым любвеобильным леопардом заповедной территории. Он был замечен на "свиданиях" сразу с тремя самками, одной из которых стала Leo 113F.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 зверей. В 2017 году на территории нацпарка зафиксировано 86 взрослых особей и 21 котенок. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 70% хищников живут на территории национального парка "Земля леопарда".

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