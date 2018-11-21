Вездеходы из-за метели приостановили перевозку пассажиров через Обь в ЯНАО

21.11.18 10:05

© РИА Новости. Александр Лыскин

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Вездеходы на воздушной подушке в среду утром прекратили перевозку пассажиров через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в дорожной дирекции Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Перевозка прекращена сегодня в 10:30. В районе переправы сильный ветер, плохая видимость", - отметил представитель дорожной дирекции.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по зимнику, а в межсезонье, как сейчас, - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.

Как сообщалось, 5 ноября из-за образования льда на Оби закрылась паромная переправа, перевозку пассажиров начали осуществлять вертолеты. В этот период с одного берега на другой каким-то иным видом транспорта официально было не добраться. 16 ноября перевозку пассажиров начали вездеходы.