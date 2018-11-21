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21.11.18 10:05
Вездеходы из-за метели приостановили перевозку пассажиров через Обь в ЯНАО
"Перевозка прекращена сегодня в 10:30. В районе переправы сильный ветер, плохая видимость", - отметил представитель дорожной дирекции.
Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по зимнику, а в межсезонье, как сейчас, - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.
Как сообщалось, 5 ноября из-за образования льда на Оби закрылась паромная переправа, перевозку пассажиров начали осуществлять вертолеты. В этот период с одного берега на другой каким-то иным видом транспорта официально было не добраться. 16 ноября перевозку пассажиров начали вездеходы.
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