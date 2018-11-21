Росавиация и транспортная прокуратура проведут расследование в связи с гибелью человека в Шереметьево

21.11.18 11:19

© РИА Новости. Максим Блинов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Росавиация проведет расследование в связи со столкновением самолета "с посторонним объектом" на взлетно-посадочной полосе "Шереметьево", заявил глава ведомства Александр Нерадько.

"Конечно, будет (проведено расследование - ИФ). Создана комиссия", - сказал А.Нерадько журналистам в кулуарах форума "Транспорт России - 2018" в среду. Он добавил, что расследование продлится в течение 10 дней.

"Это инцидент, столкновение на ВПП самолета с посторонним объектом. Расследование только началось, ничего сказать и прокомментировать не могу", - сказал глава Росавиация. Инцидент произошел с самолетом "Аэрофлота", вместе с тем отметил он.

В свою очередь Московская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности в связи с инцидентом в аэропорту "Шереметьево", где самолет сбил при вылете человека, сообщило надзорное ведомство.

"В связи с происшествием Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку исполнения требований законодательства об обеспечении транспортной и авиационной безопасности", - говорится в сообщении ММТП в среду.

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

"При наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

Кроме того, московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте СК РФ проводит процессуальную проверку по данному факту. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Как сообщалось, после вылета самолета из "Шереметьево" накануне вечером на летном поле аэропорта были обнаружены человеческие останки. Позднее со ссылкой на источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщалось, что погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По предварительным данным, он сбежал из перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.