Суд запретил заниматься в спортзале школы Златоуста Челябинской области из-за содержания в воздухе радона

21.11.18 10:20

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Златоустовский городской суд вынес постановление о приостановке на 90 суток эксплуатации спортивного зала одной из поселковых школ, где было зафиксировано значительное превышение уровня газа радон, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области в среду.

"Вынесено постановление о приостановке эксплуатации только спортивного зала школы на 90 суток", - говорится в сообщении.

По данным санитарных врачей, в здании школы 1950-1969 годов постройки в октябре проводились замеры радона в воздухе и МЭД гамма-излучения в помещениях. Приборы показали превышение нормативных значений только в спортивном зале. В этом помещении радона оказалось в полтора-два раза выше нормы.

"При этом в зале отсутствовали условия даже для естественного режима проветривания, а это является одним из основных мероприятий по снижению содержания радона в воздухе", - уточняют санитарные врачи.

В связи с этим было возбуждено административное производство с требованием не использовать помещение до проведения противорадоновых мероприятий, которые снизят уровень содержания газа.

Суд, рассмотрев административное дело, удовлетворил требования Росприроднадзора.

В свою очередь в школе N18 агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что речь идет о структурном подразделении - девятилетней школе в одном из поселков города.

"В школе учится порядка ста детей. В настоящее время, согласно приказу директора, уроки физкультуры в спортзале не проводятся. Их проводят в холе второго этажа или на улице, если позволяет погода", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что от радона избавляются, проветривая помещение ежедневно пять раз по 20 минут.

Решение об использовании зала будет принято по итогам повторных замеров, которые проведет Роспотребнадзор по окончании всех предписанных мероприятий.

Радон является продуктом распада радия, в свою очередь, образующегося в процессе радиоактивного распада естественного урана-238.

Это радиоактивный бесцветный и без запаха газ с периодом полураспада 3,82 суток. Продукты распада активно воздействуют на биологические ткани внутренних органов человека (бронхи, лёгочный эпителий и т.д.).

Основными источниками радона в воздухе являются горные породы, почвы, воды, природный газ.