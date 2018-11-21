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21.11.18 11:05

Глава одного из районов Самары задержан по подозрению в коммерческом подкупе

© РИА Новости. Виталий Белоусов
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении главы Промышленного внутригородского района, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Пресс-служба СУ СКР по Самарской области сообщает, что уголовное дело возбуждено ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере) УК РФ. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, подозреваемый с июля 2016 года по июль 2018 года представлял интересы подрядчика некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонда капитального ремонта Самарской области" по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Самарской области.

"По предварительным данным, в течение двух лет подозреваемый передал более 1 млн рублей врио генерального директора фонда, чтобы подрядчик, интересы которого он представлял, беспрепятственно получил полагающиеся ему по договорам денежные средства", - сказано в сообщении.

Деньги передавались через родственника врио гендиректора фонда.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, задержанный глава Промышленного внутригородского района - депутат совета депутатов Промышленного района, член партии "Единая Россия" Минахмет Халиуллов.

Это уже не первое задержание в Самаре по делу о коммерческом подкупе в Фонде капитального ремонта Самарской области. Летом был арестован по подозрению в коммерческом подкупе врио гендиректора фонда Михаил Архипов. На такой же срок заключен под стражу и его брат, подозреваемый в пособничестве при совершении того же преступления.

В отношении М.Архипова и его брата следственные органы возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ст. 204 (покушение на коммерческий подкуп) и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе) УК РФ.

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