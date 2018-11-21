Аварийный сбой электроснабжения произошел на "Уральской стали" Металлоинвеста

21.11.18 11:26

© РИА Новости. Сергей Аверин

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Воздушная линия (ВЛ) электроподстанции АО "Уральская Сталь" (Новотроицк Оренбургской обл., входит в "Металлоинвест") в среду утром осталась без напряжения, в результате чего было зафиксировано снижение "промышленной нагрузки на предприятии АО "Уральская Сталь" (дуговая сталеплавильная печь) - 120 МВт", сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

В пресс-службе "Уральской стали" агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в среду в 5:58 местного времени от действия токовой защиты на подстанции "Новотроицкая" произошло отключение воздушной линии электропередачи "Новотроицкая - ГПП-5" (АО "Уральская Сталь".

"Чтобы предотвратить остановку производственных мощностей, на "Уральской Стали" были произведены оперативные переключения на резервную схему электроснабжения. Все оборудование комбината работает в штатном режиме. Потерь производства нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным Минэнерго РФ, в 4:30 мск часть промышленной нагрузки на предприятии была восстановлена (кроме сталеплавильной печи и печи-ковша), в 8:25 мск ВЛ "Новотроицкая-ГПП-5" была включена в работу. "Информации о нарушении технологического процесса не поступало", - отмечает Минэнерго РФ.

"Уральская сталь" - предприятие полного цикла, включающего аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. Завод выпускает чугун, непрерывнолитую заготовку круглого и прямоугольного сечения, листовой прокат.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, "Оскольский электрометаллургический комбинат" и меткомбинат "Уральская сталь". Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).