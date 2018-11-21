В Тверской области 3 декабря отключат аналоговое телевещание

21.11.18 11:24

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Тверская область станет первым пилотным регионом РФ, где 3 декабря полностью отключат аналоговое телевещание, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

Губернатор Игорь Руденя провёл заседание правительства Тверской области, которое было посвящено переходу региона на цифровое телевещание. 9 ноября текущего года в Тверской области состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время 20 телеканалов в цифровом качестве доступны жителям на всей территории региона.

"Наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря отключат аналоговое и будет функционировать только цифровое вещание. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объёме", - отметил И.Руденя.

Губернатор сообщил, что поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала в торговых организациях. С управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие по недопущению завышения цен на это оборудование.

"В настоящее время во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приёма цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование", - рассказал И.Руденя.

В свою очередь, генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко сообщил, что в течение пилотного периода переходы с аналогового на цифровое телевещание будет работать бесплатная федеральная горячая линия.

"Звонкам из Тверской области будет уделяться особое внимание. Они будут технически выделены в особую категорию. Новая методика обработки обращений из Тверской области будет введена уже на этой неделе. Технически наше предприятие готово к отключению аналоговых передатчиков. С 3 декабря основным источником эфирного сигнала в Тверской области станет цифровой сигнал", - сообщил А.Романченко.