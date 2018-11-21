Систему электронных билетов внедрят в общественном транспорте Калининграда к 2020 году

21.11.18 11:27

Фото с сайта мэрии Калининграда

21 ноября. Interfax-Russia.ru - В общественном пассажирском транспорте Калининграда до конца 2019 года планируется внедрить систему транспортных карт (электронных билетов), сообщила пресс-служба мэрии.

Как отмечается в сообщении, система электронных билетов будет реализована на всех видах пассажирского транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях, маршрутных такси всех форм собственности.

"Предусмотрено обеспечение максимальной вариативности и в период запуска карты, и в дальнейшем. В частности, предполагается предусмотреть возможность оплаты проезда с гаджетов, банковских карт, а также наличный расчёт", - говорится в пресс-релизе.

На введение электронного билета в 2019 году планируется направить из бюджета города 40 млн рублей, которые пойдут на приобретение и наладку валидаторов, считывающих электронные билеты в муниципальном транспорте. Частники будут покупать устройства сами, что станет непременным условием для участия в конкурсах на осуществление пассажирских перевозок, отмечается в сообщении.

В мэрии города рассчитывают по мере реализации проекта полностью отказаться от кондукторов в транспорте, при этом будет предусмотрен выход на маршруты контролеров.