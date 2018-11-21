Авария произошла на теплотрассе, снабжающей около 50 многоквартирных домов в Тольятти

21.11.18 11:31

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Здания в четырех кварталах Автозаводского района Тольятти в среду временно переведены на тупиковую схему теплоснабжения из-за аварии на теплопроводе, сообщает пресс-служба администрации города.

"21 ноября в 9, 12, 13, и 3Б кварталах Автозаводского района Тольятти в связи с проведением аварийных ремонтных работ на сетях ОАО "Тевис" возможно понижение температуры на сетях теплоносителей. Работы продлятся до 12 часов ночи", - говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, всего авария затронула 91 здание, в том числе около 50 многоквартирных домов, 17 детсадов и 4 школы.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель горадминистрации, в этих детсадах и школах воспитывается и учится около 6 тыс. детей.

Он отметил, что занятия в школах пока продолжаются, при этом замеры температуры воздуха проводятся ежечасно.

"В настоящий момент средняя температура в помещениях плюс 21-22 градуса. В случае снижения температуры до плюс 18, школьников будут отпускать домой, предупредив родителей", - сообщил собеседник агентства.

Автозаводский район Тольятти является одним из крупнейших городских районов в Поволжье, по состоянию на 1 января 2018 года в нем проживало 433,2 тыс. человек.