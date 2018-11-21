Власти ЯНАО в 2019г начнут выдавать жителям сертификаты на получение помощи на дому и сиделку

21.11.18 12:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, нуждающиеся в сиделке или в помощи соцработника, со следующего года смогут обращаться за этими услугами к индивидуальным предпринимателям и общественным организациям, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Мы стремимся увеличить количество поставщиков социальных услуг. Это повлияет на качество их оказания. Ведь в сфере социального обслуживания никогда не было конкуренции, были только госучреждения", - отметила директор департамента соцзащиты населения ЯНАО Елена Карпова, слова которой приводятся в сообщении.

Так, жителям будут выдаваться сертификаты на услуги "помощь на дому" и "стационар на дому". Сертификат на помощь на дому оценивается в 10 тыс. в месяц и предполагает посещение подопечного не реже трех раз в неделю, стационар на дому - в 47 тыс. рублей в месяц.

Сертификат выдается на год и в любой момент его обладатель может отказаться от сотрудничества с негосударственным поставщиком, их на сегодняшний день в округе всего четыре. Департамент социальной защиты региона затем будет компенсировать негосударственным поставщикам затраты.