Около 1,5 тыс. боеприпасов времен войны уничтожено вблизи аэродрома Бельбек в Крыму

21.11.18 12:21

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Саперы инженерных подразделений Черноморского флота в течение 11 месяцев вели поиск и ликвидацию боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории, прилегающей к аэродрому Бельбек в Крыму, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"С января 2018 года в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота обнаружили и уничтожили около 1,5 тыс. различных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружены и ликвидированы фугасные миномётные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и стрелковые боеприпасы. Всего за 11 месяцев очищено около 200 га прилегающей к аэродрому территории

Ранее сообщалось, что саперы Южного военного округа в 2018 году уничтожили почти 24 тыс. снарядов времен войны на территории Крыма.