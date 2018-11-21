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21.11.18 12:21
Около 1,5 тыс. боеприпасов времен войны уничтожено вблизи аэродрома Бельбек в Крыму
"С января 2018 года в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота обнаружили и уничтожили около 1,5 тыс. различных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаружены и ликвидированы фугасные миномётные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и стрелковые боеприпасы. Всего за 11 месяцев очищено около 200 га прилегающей к аэродрому территории
Ранее сообщалось, что саперы Южного военного округа в 2018 году уничтожили почти 24 тыс. снарядов времен войны на территории Крыма.
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