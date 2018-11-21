Мосгордума утвердила бюджет Москвы, предусматривающий в 2019 году рост доходов на 10,5%

21.11.18 12:19

© РИА Новости. Евгений Одиноков

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Закон "О бюджете Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" принят в окончательном чтении на заседании Мосгордумы в среду.

В соответствии с документом, в следующем году ожидается рост доходной части на 10,5% по отношению к утверждённым показателям текущего года - до 2,326 трлн рублей, тогда как расходы возрастают на 13% до 2,606 трлн рублей. Дефицит бюджета в следующем году составит 276 млрд рублей.

В соответствии с документом, в 2020 году доходная часть бюджета Москвы составит 2,446 трлн рублей, расходы - 2,686 трлн рублей, а дефицит - 239 млрд рублей.

В 2021 году доходы бюджета будут в размере 2,586 трлн рублей, расходы -2,765 трлн рублей, а дефицит составит 179 млрд рублей.

Как и в прежние годы, в 2019 году значительная часть бюджета (51,3%) будет направлена на социальные нужды.