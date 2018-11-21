Парламент Петербурга скорректировал бюджет 2019 года с сохранением дефицита на прежнем уровне

21.11.18 12:22

© РИА Новости. Михаил Климентьев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло поправки к бюджету города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Ко второму чтению бюджета депутаты подготовили 21 поправку. По итогам обсуждения в бюджетно-финансовом комитете Заксобрания было рекомендовано поддержать пакетом три поправки губернатора и фракции "Единая Россия" и отклонить все остальные.

Первой поправкой губернатора предусматривается увеличение доходной и расходной частей бюджета на 15,5 млрд рублей, а также перераспределение части ассигнований внутри бюджета. Дополнительные средства направят на развитие образования, здравоохранения и социальной сферы Санкт-Петербурга, а также строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Вторая поправка губернатора города, сформированная на основании обращения к нему спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, предусматривает перераспределение средств резервного фонда правительства Санкт-Петербурга в общем объеме свыше 4 млрд рублей. В.Макаров предлагает увеличить финансирование сферы культуры, профессионального образования, физкультуры и спорта, а также направить деньги приобретение медицинского оборудования для городских больниц.

Поправка фракции "Единая Россия" предлагает увеличить расходы на реализацию проектов в области благоустройства, молодежной политики, физкультуры и спорта, программ по сохранению объектов культурного наследия города и развитие туристического кластера, а также социальную поддержку граждан и развитие образования.

Основные показатели бюджета на 2019 год предлагается утвердить в объеме по доходам - 591,833 млрд рублей, по расходам - 643,793 млрд рублей, и установить дефицит в размере 51,959 млрд рублей. Ранее дефицит был установлен в объеме 52 млрд рублей.