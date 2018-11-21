Более 1 тысяч семей Восточной Гуты и Дамаска получили продуктовые наборы от Ингушетии

21.11.18 12:37

© РИА Новости. Михаил Алаеддин

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии проведи благотворительную акция для жителей, пострадавших от боевых действий в Сирии, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"По поручению главы региона в Сирии проведена очередная масштабная гуманитарная акция по случаю дня рождения Пророка Мухаммеда. Более 1 тыс. семей Восточной Гуты, пригорода Дамаска, получили гуманитарную помощь от Ингушетии. Всего было отправлено 18 тонн продуктовых наборов ", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что это уже девятая благотворительная акция, которую Ингушетия организует для сирийского народа. Ингушскую сторону на акции представил помощник-советник главы республики Луай Юсеф. Также в мероприятии приняла участие министр социальных дел и труда Сирии Рима Кадири, представители городских властей, неправительственных и благотворительных организаций.

"Мы раздали наборы с продуктами общим количеством 18 тонн тысяче семей Восточной Гуты. Населенные пункты этого района, освобожденного в апреле этого года, сильно пострадали в результате войны. И местные жители, особенно дети, остро нуждаются в продовольственной помощи", - процитировал агентству "Интерфакс-Юг" Луая Юсефа сотрудник пресс-службы главы региона.

По данным пресс-службы, мероприятие состоялось в спорткомплексе "Аль Джала" в Дамаске. В ходе акции был прочитан мавлид, выступили группы исполнителей нашидов и зикров.

Предыдущая акция, организованная Ингушетией в Сирии, состоялась в июле по случаю приближения священного для мусульман праздника Курбан-Байрам. Тогда жителям Алеппо было отправлено 18 тонн гуманитарной помощи. До этого республика проводила подобные мероприятия в Хомске и Дамаске.