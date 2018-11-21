В помещение "Мемориала" могут перенести центр "Антон тут рядом"

21.11.18 12:27

Фото с сайта фонда

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность предоставления Центру поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом" помещения, в течение многих лет занимаемого правозащитной организацией "Мемориал", с которой город не стал продлевать аренду.

Как сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов в ответе парламентарию Борису Вишневскому, центр "Антон тут рядом" обратился к городу с просьбой предоставить помещение "для осуществления социально-значимой деятельности". В связи с этим городской комитет имущественных отношений прорабатывает вопрос о предоставлении центру занимаемого "Мемориалом" объекта на Разъезжей улице, 9, литера А.

В своем ответе М.Мокрецов напомнил, что решение об отказе в продлении договора аренды на указанное помещение с "Мемориалом" было принято коллегиально представителями исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга "с учетом информации правоохранительных органов".