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21.11.18 12:33
Несколько человек госпитализированы после столкновения двух автобусов и легковушки в Иваново
Авария произошла на перекрестке около 07:00 мск в среду после того, как водитель маршрутки при повороте не уступил дорогу автобусу "Богдан", который следовал по маршруту N130 в Кохму.
Маршрутка от удара перевернулась на левый борт и уперлась крышей в опору уличного освещения. В свою очередь "Богдан" продолжил движение и совершил касательное столкновение с автомашиной "Дэу Нексия".
По предварительным данным, пострадали семь пассажиров перевернувшейся маршрутки, включая шестилетнего мальчика, они получили ушибы, черепно-мозговые травмы и резаные раны мягких тканей лица и тела. Все доставлены в лечебные учреждения.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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