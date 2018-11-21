Несколько человек госпитализированы после столкновения двух автобусов и легковушки в Иваново

21.11.18 12:33

Фото УМВД по Ивановской области

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Два пассажирских автобуса и легковой автомобиль столкнулись в Иваново, семь человек получили травмы и находятся в больнице, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла на перекрестке около 07:00 мск в среду после того, как водитель маршрутки при повороте не уступил дорогу автобусу "Богдан", который следовал по маршруту N130 в Кохму.

Маршрутка от удара перевернулась на левый борт и уперлась крышей в опору уличного освещения. В свою очередь "Богдан" продолжил движение и совершил касательное столкновение с автомашиной "Дэу Нексия".

По предварительным данным, пострадали семь пассажиров перевернувшейся маршрутки, включая шестилетнего мальчика, они получили ушибы, черепно-мозговые травмы и резаные раны мягких тканей лица и тела. Все доставлены в лечебные учреждения.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.