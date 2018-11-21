Судья Хахалева покинула ответственную должность в Краснодарском краевом суде

21.11.18 13:04

© РИА Новости. Алексей Никольский

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная судья Елена Хахалева, ставшая известной после дорогостоящей свадьбы ее дочери, покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"В структуре краевого суда произошли кадровые изменения, на должность председателя коллегии по административным делам назначен занимает заместитель председателя Александр Пятигора. Ранее в этой должности работала судья Елена Хахалева. Речь не идет об отставке, она продолжает работу федеральным судьей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что решение принято накануне президиумом краевого суда.

Одновременно от должности председателя коллегии по гражданским делам освобождена судья Ирина Корныльева. Эту должность занял заместитель председателя краевого суда Сергей Свашенко.

В сентябре Пленум Верховного суда РФ исключил Елену Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда.

Как сообщалось, летом 2017 года получила широкий общественный резонанс свадьба дочери Е.Хахалевой, которая состоялась в резиденции "Галич-Холл" в Краснодаре. Согласно сообщениям в социальных сетях и ряде СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков.

Параллельно с этим была поставлена под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Е.Хахалевой, выданного, как тогда сообщалось, Тбилисским государственным университетом.

В сентябре 2017 года председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что Совет провел проверку и пришел к заключению, что публикации в СМИ о судье Е.Хахалевой, ее поддельном дипломе и "золотой" свадьбе ее дочери в Краснодаре не соответствовали действительности.