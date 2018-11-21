Липецкие власти направят дополнительно на повышение зарплаты бюджетникам 930 млн рублей

21.11.18 13:13

© РИА Новости. Сергей Черных

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Оплата труда работников бюджетной сферы Липецкой области, на которых не распространяется действие указа президента Российской Федерации, с 1 января 2019 года будет повышена на 10%, заявил на встрече с журналистами временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что это работники лесного хозяйства, ветеринарии, учреждений спортивной направленности, службы занятости, водители, бухгалтеры и представители других общеотраслевых профессий. Их общая численность составляет 46 тыс. человек.

"На повышение зарплат бюджетникам в областной казне зарезервировано 930 миллионов рублей. Проводить постепенное увеличение оплаты труда планируется и в следующем году, но при условии внедрения системы управления расходами, принципов бережливого производства, а также усиления бюджетной дисциплины", - сказал И. Артамонов.

По категориям работников, подпадающих под указ президента РФ, все обязательства в текущем году выполняются. Бюджетом 2019-2020 годов предусмотрены ассигнования, необходимые для достижения целевых показателей. В среднем зарплата «указных» категорий работников в 2019 году увеличится на 6%, в 2020-м она вырастет на 7,7%, а в 2021-м - на 7,8%.