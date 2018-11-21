Пожар на авторынке "Викалина" во Владикавказе произошел из-за сварочных работ

21.11.18 13:25

© РИА Новости. Василий Батанов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Эксперты пожарной лаборатории в Северной Осетии считают проведение сварочных работ наиболее вероятной причиной возгорания на авторынке Владикавказа "Викалина" 16 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Республики.

"Экспертами было установлено, что технической причиной пожара является загорание горючих материалов, расположенных в торговой точке в результате контакта с раскаленными частицами, образовавшимися при проведении сварочных работ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар на авторынке "Викалина" во Владикавказе начался утром 16 ноября. Горел контейнер с автозапчастями. Площадь пожара составила 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.