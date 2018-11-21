Проверка РФ украинских судов в Азовском море вписывается в договоренности между Москвой и Киевом

21.11.18 13:34

© РИА Новости. Максим Блинов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Проверки со стороны России украинских судов в Азовском море вписываются в существующие договоренности между двумя странами и отвечают договору от 2003 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"С ситуацией когда Евросоюз всполошился, я бы посоветовал, прежде чем делать какие-то заявления и под чем-то подписываться, надо почитать договор между Россией и Украиной от 2003 года, из которого будет кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств", - сказал С.Лавров "на полях" заседания совместной коллегии МИД России и Белоруссии.

Ранее глава евродипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС примет меры в отношении действий России в Азовском море.

"Ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран. Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны - члены ЕС, так и наши международные институты готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - сказала она.