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21.11.18 14:23
Следователи начали проверку после массовой госпитализации малышей из дома ребенка при женской колонии в Челябинске
"11 ноября в лечебное учреждение Металлургического района Челябинска с диагнозом "острое вирусное заболевание" был доставлен трехмесячный мальчик. 14 ноября он скончался в больнице", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, всего с 14 по 20 ноября из дома ребенка с диагнозом "острое вирусное заболевание" были госпитализированы восемь детей в возрасте от года до трех лет.
Ранее сообщалось, что из дома ребенка женской колонии было госпитализировано девять детей, один из них скончался в больнице. Ребенок родился недоношенным, его мать страдала хроническими заболеваниями. Состояние здоровья остальных детей не вызывает опасения медиков.
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