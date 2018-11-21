Следователи начали проверку после массовой госпитализации малышей из дома ребенка при женской колонии в Челябинске

21.11.18 14:23

© РИА Новости. Владимир Родионов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят проверку по факту смерти младенца, госпитализированного из дома ребенка челябинской исправительной колонии N5, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области в среду.

"11 ноября в лечебное учреждение Металлургического района Челябинска с диагнозом "острое вирусное заболевание" был доставлен трехмесячный мальчик. 14 ноября он скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, всего с 14 по 20 ноября из дома ребенка с диагнозом "острое вирусное заболевание" были госпитализированы восемь детей в возрасте от года до трех лет.

Ранее сообщалось, что из дома ребенка женской колонии было госпитализировано девять детей, один из них скончался в больнице. Ребенок родился недоношенным, его мать страдала хроническими заболеваниями. Состояние здоровья остальных детей не вызывает опасения медиков.