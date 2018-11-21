Госдума приняла закон о продлении работы Фонда ЖКХ до 2026 года

21.11.18 14:38

© РИА Новости. Владимир Федоренко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о продлении с 1 января 2019 до 1 января 2026 года срока работы государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Фонд ЖКХ).

Документ был внесен правительством в нижнюю палату парламента в начале ноября. Как сообщалось, данное поручение было дано президентом в конце октября.

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки регионам из федерального бюджета через имущественный взнос в государственную корпорацию на условиях долевого финансирования регионов, говорится в пояснительной записке к документу. Финансирование из федерального бюджета (86,35%) и региональных бюджетов (13,65%) в 2019 году предполагается в размере 35,4 млрд рублей и 5,56 млрд рублей соответственно; в 2020 году - 40,4 млрд рублей из федерального и 6,34 млрд рублей из региональных бюджетов, в 2021 году - 45,4 млрд рублей и 7,13 млрд рублей. В 2022-2024 годах финансирование запланировано ежегодно по 103,58 млрд рублей из федерального и 16,27 млрд рублей из региональных бюджетов.

В документах к законопроекту также отмечается необходимость работы по совершенствованию критериев и порядка признания домов аварийными, в том числе определения порядка дальнейшего использования земельных участков, находящихся под аварийными домами, и определения стандартов оценки помещений в аварийных домах.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства был создан в 2007 году, его работа должна была быть завершена 1 января 2018 года. В конце 2017 года Госдума приняла решение о продлении срока его функционирования до 1 января 2019 года.