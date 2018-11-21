"Уральские авиалинии" свяжут прямым рейсом Волгоград и Тбилиси

21.11.18 14:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 18 декабря планирует открыть прямой регулярный рейс из Волгограда в Тбилиси, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель российской авиакомпании в Грузии Анзор Кавтиашвили.

"На начальном этапе предусматривается выполнение одного рейса в неделю - по вторникам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах A320", - отметил А.Кавтиашвили.

В настоящее время "Уральские авиалинии" выполняют регулярные рейсы в направлении Тбилиси из Екатеринбурга, Жуковского, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи, а также из Москвы - в Батуми и Кутаиси.

"Уральские авиалинии" - одна из шести российских авиакомпаний, которые осуществляют полеты в города Грузии. Среди них - "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", "S7 Airlines", Nordavia и Red Wings. С грузинской стороны рейсы в направлении России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Казань на регулярной основе выполняет Georgian Airways.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиационных властей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские - в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Согласно договоренности, существующей между сторонами, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, в летний навигационный сезон - по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией.

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.