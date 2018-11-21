Москва и Подмосковье подпишут соглашение об объемах захоронения отходов

21.11.18 14:57

© РИА Новости. Михаил Маркив

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Соглашение об объемах захоронения московского мусора на территории Подмосковья подпишут власти двух регионов в конце ноября, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

"В ближайшее время мы с Москвой подпишем соглашение, по которому будет четко понятно, сколько отходов размещается на территории Московской области, по тем стандартам, которые мы определили для Московской области", - сказал Е.Хромушин журналистам в среду.

Министр уточнил, что соглашение планируют подписать на следующей неделе.

20 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами.

Законопроект был внесен группой депутатов в начале ноября.

Согласно действующему законодательству, не позднее с 1 января 2019 года во всех регионах РФ должны начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.

Е.Хромушин пояснил, что на ситуации с отходами в Подмосковье принятие данного закона не скажется.

"Речь идет о том, что Москва до 2022 года будет иметь право не выбирать регионального оператора, потому что в Москве заключены контракты в рамках госзаказа с организациями, которые осуществляют сбор, вывоз и размещение отходов, в том числе с обязательствами по вторичному извлечению сырья", - отметил министр.

По его словам, сортировка отходов в Москве будет осуществляться не на уровне домов, а на сортировочных комплексах.