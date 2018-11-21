Парламент Петербурга в I чтении одобрил стратегию развития города до 2035 года

21.11.18 15:01

© РИА Новости. Михаил Маркив

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении стратегию социально-экономического развития города до 2035 года.

Документ представил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов. Он отметил, что к 2035 году продолжительность жизни петербуржцев должна вырасти до 80 лет, а обеспеченность горожан жильем - вырасти на 20%, до 28 кв.м. на человека.

Вице-губернатор подчеркнул, что стратегия разрабатывалась в условиях "сложной геополитической обстановки и беспрецедентного давления на Россию". В свою очередь депутат Алексей Ковалев обратил внимание на то, что при разработке стратегии использовались материалы компании "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." и ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс".

Приоритетами социально-экономической политики Санкт-Петербурга станут пункты "Город инноваций", "Комфортный город" и "Открытый город". Основные направления социально-экономической политики - развитие человеческого капитала, повышение качества городской среды, обеспечение устойчивого экономического роста и развитие гражданского общества.

Для работающих пенсионеров разработают программы по повышению квалификации. При благоустройстве города планируется учитывать мнение горожан. Особое внимание намерены уделить формированию комфортной городской среды, развитию аэропорта "Пулково" и морского транспорта.

Для успешной реализации стратегии Петербургу необходимо обеспечить среднегодовой рост индекса физического объема валового регионального продукта (ВРП) на уровне 3,0-4,0% до 2020 года и 5,0% с 2021 до 2035 года. Приток прямых иностранных инвестиций должен вырасти в 6,2 раза. Рост доходов бюджета Санкт-Петербурга к концу 2035 года должен составить не менее чем 3,4 раза по сравнению с 2016 годом.

С критикой стратегии выступили депутаты Оксана Дмитриева ("Партия роста"), Александр Рассудов (КПРФ), Борис Вишневский ("Яблоко"), А.Ковалев ("Справедливая Россия"), Олег Капитанов (ЛДПР) и другие. Представители парламентской оппозиции указали на неопределенность положений стратегии, обобщающие формулировки и нехватку конкретики.

Подход к стратегическому планированию раскритиковал также Андрей Анохин ("Единая Россия").

"Мне очень удивительно, что умные, образованные люди, доктора наук вообще обсуждают документ о стратегии Санкт-Петербурга. Мы должны понимать, что в существующей ситуации, когда в городе действуют признаки феодальной политики, реализация никакой стратегии в Санкт-Петербурге невозможна просто в принципе. И обсуждать этот документ о том, как мы планируем и что мы будем думать, когда у нас в каждой отрасли есть царёк и делает, что хочет, никакого развития в принципе невозможно. Мы неконкурентоспособный город при такой ситуации и никогда не будем", - сказал он.

"Не надо критиковать человека молодого образованного, который подготовил этот документ. А что он в принципе может подготовить, когда у нас организация государственной власти находится на таком уровне?", - добавил А.Анохин.

"Все это надо намотать на ус и делать выводы. Так до бесконечности продолжаться не будет", - обратился к представителям правительства спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Стратегию поддержали 38 депутатов, 11 проголосовали против. Документ был принят за основу.