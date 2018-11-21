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21.11.18 15:13
Мэр столицы рассказал о программе реставрации столичных храмов
"В Москве проводится огромный комплекс работ по реставрации памятников, астрономическая цифра, к этому году отреставрировано уже более тысячи памятников. Причём примечательно, что меньше половины отреставрировано городом, а все остальное за счёт пожертвований, меценатами, различными ведомствами, которые привели в порядок объекты, которые находятся в их собственности", - сказал С.Собянин.
По его словам, Высоко-Петровский монастырь является знаковым для Москвы, его основание связано с именем Ивана Калиты и митрополита Киевского и всея Руси Петра, который перенёс митрополичью кафедру из Владимира в Москву.
"Это знаковое событие, важно восстановить монастырь полностью, во всей красе, в исторической правде. Первые работы были здесь уже проведены, будем продолжать дальше с вашего благословения", - добавил С.Собянин, обращаясь к патриарху.
Кроме того, мэр Москвы и патриарх Кирилл посетили храм "Большое Вознесение" на Большой Никитской улице в центре Москвы.
"Я хочу поблагодарить реставраторов за то, что провели такую работу. За последние два года реставрация проводится качественно, и Москва приобрела возрождённый храм со всем его великолепием, замечательной живописью", - подчеркнул С.Собянин.
В свою очередь, патриарх поблагодарил мэра за реставрационные работы, которые проводятся в храмах столицы. "Я хотел бы вас поблагодарить за то, что под вашим руководством осуществляется такая масштабная программа реставрации московских храмов. И этот храм, можно сказать, наша жемчужина. Поэтому большая благодарность вам и всем вашим коллегам", - сказал патриарх.
Предстоятель Русской православной церкви отмечал свой 72-й день рождения 20 ноября. Пользуясь случаем, мэр города поздравил его с прошедшим днём рождения. "Вашими трудами в город возвращаются такие храмы, памятники. И это подарок москвичам и вам тоже за ваши замечательные труды. Так случилось, что окончание работ пришлось к вашему дню рождения. От имени москвичей поздравлю вас, желаю вам счастья, здоровья, успехов", - сказал С.Собянин.
Согласно материалам мэрии, всего с 2011 года в Москве отреставрированы 85 храмов и монастырей, в 54 из них работы полностью завершены.
Ансамбль Высоко-Петровского монастыря, расположенный на Петровке, является объектом культурного наследия федерального значения. В состав ансамбля входят 12 строений, в 2016-2018 годах проводились работы по реставрации четырех из них: колокольни, церкви Петра Митрополита, Надвратной церкви Пахомия, Сергиевской трапезной.
Церковь "Большое Вознесение" на Большой Никитской в Москве является объектом культурного наследия федерального значения. Масштабные реставрационные работы шли в храме с 2017 года. В течение этих двух лет специалисты выполнили сложнейшие ремонтные и консервационно-реставрационные работы по живописи на стенах и сводах двух приделов, центрального алтаря и подкупольной части храма. На стенах и сводах трех алтарей и в подкупольной части был укреплен штукатурный слой, удалена накопившая за годы копоть.
Также были реставрированы искусственный мрамор и лепной декор, украшающие храм, отремонтирована кровля, что позволило ликвидировать угрозу протечек и разрушения восстановленной живописи.
Финансирование работ осуществлялось за счёт городской программы субсидий и частных пожертвований.
Первое упоминание о деревянной церкви Вознесения Господня в Сторожах относится к 1619 году. В храме "Большое Вознесение" происходили многие знаковые события в истории Москвы, одно из которых - венчание Александра Сергеевича Пушкина и Наталии Николаевны Гончаровой, которое состоялось 18 февраля 1831 года в ещё недостроенном храме.
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