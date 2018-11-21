Правительство поручило обеспечить продление до 2028г выравнивания энерготарифов для Д.Востока

21.11.18 15:28

© РИА Новости. Илья Питалев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ поручило Минэнерго, Минэкономразвития, Минвостокразвития и ФАС до 10 декабря обеспечить принятие нормативных правовых актов для продления до 2028 года действия механизма выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня для отдельных потребителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщается на сайте кабмина.

Выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня осуществляется для потребителей (кроме населения и приравненных к нему категорий), техприсоединение которых осуществлено на низком уровне напряжения (0,4 кВ и менее).

Для юридических лиц выравнивание тарифов осуществляется исключительно при условии реализации ими инвестпроектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе и при соблюдении обязательств по увеличению электропотребления в рамках их реализации.

Кроме того, вводится запрет на выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня для потребителей, финансируемых за счёт госбюджетов.