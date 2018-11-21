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21.11.18 15:39

Еще одно уголовное дело возбуждено в Челябинске по фактам обмана дольщиков

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по фактам хищения представителями ООО СК "Радуга" средств дольщиков недостроенного дома в новом микрорайоне на северо-западе Челябинска, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

"Компания освоила средства дольщиков, однако обязательства своевременно не исполнила. Участникам долевого строительства помещения не предоставлены, сроки сдачи объекта неоднократно переносились, несмотря на то, что объем привлеченных денежных средств позволяет окончить строительство", - говорится в сообщении.

По результатам материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В свою очередь пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Мамаева уточнила агентству "Интерфакс-Урал", что всего договоры заключены с 72 дольщиками на общую сумму свыше 95 млн рублей.

"В ходе проверки также выяснилось, что по 31 договору фактическая оплата не производилась. Общая сумма таких договоров составила около 40 млн рублей", - отметила пресс-секретарь.

Она также добавила, что в материалах уголовного дела помимо ООО СК "Радуга" фигурирует строительная компания ООО "Капиталдомстрой", которая начинала строить проблемный дом в 2015 году.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем компании "Капиталдомстрой" является Александр Серебренников, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Он подозревается в том, что, будучи руководителем ряда строительных организаций, обманом завладел деньгами дольщиков при возведении домов в Копейске и Челябинске. Речь идет о сумме более чем в 86 млн рублей.

16 ноября 2018 года постановлением Челябинского областного суда А. Серебренников был отпущен из-под домашнего ареста под залог в 2,5 млн рублей.

Собственником ООО СК "Радуга" является Юрий Стеканов.

Обе компании зарегистрированы на одном юридическом адресе.

Согласно данным справочника 2ГИС, в данном здании располагается группа компаний "Серебряный ключ".

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