Дополнительные правила: в Госдуме предлагают усложнить процесс приобретения огнестрельного оружия
  
Зима близко: Приморье накрыл первый снегопад
   
Оценили потери: Киев подсчитывает убытки от запуска "Турецкого потока"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
21.11.18 15:51

Правкомиссия одобрила продление расширенных полномочий Крыма в земельной сфере

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении до 2023 года расширенных полномочий властей Крыма в сфере имущественных и земельных отношений, сообщается в среду на сайте кабинета министров.

Документ внесен Минэкономразвития России.

"Законопроектом предлагается продлить период, в течение которого нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, предлагается продлить до 31 декабря 2020 года.

Сейчас в федеральном законодательстве (ФЗ) зафиксирована возможность установления особенностей регулирования в Крыму и Севастополе на срок до 1 января 2019 года.

В правительстве отметили, что внесение изменений в ФЗ обусловлено необходимостью завершения мероприятий по интеграции Крыма в экономическую и правовую системы РФ. Кроме того, законопроект позволит завершить оформление и переоформление прав граждан и юридических лиц на земельные участки, а также реализовать "масштабные инфраструктурные проекты в Крыму".

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что внедрение кадастровой стоимости для расчета земельного налога и арендной платы для Крыма планируется перенести с 2019 на 2020 год.

"В 2019 году бросим все силы на то, чтобы оценка земельных участков и, соответственно, поступающие налоги были справедливыми. В ходе анализа ситуации мы пришли к выводу, что если сейчас применить это постановление, то стоимость аренды и у физических, и у юридических лиц может вырасти по различным направлениям от двух до 20 раз, что неприемлемо", - отмечал С.Аксенов.

Он также подчеркивал, что для Крыма будет продлен особый режим в сфере градостроительства.

"В правительстве Российской Федерации рассмотрено мое обращение, достигнуты договоренности в части того, что продлены особенности в сфере земельных и имущественных отношений до 2023 года, а также в сфере градостроительства - до 2022 года для республики Крым", - говорил глава региона.

Крымский полуостров вошел в состав России после местного референдума о статусе полуострова в марте 2014 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.11.18 15:13
Мэр столицы рассказал о программе реставрации столичных храмов
.
  21.11.18 12:19
Мосгордума утвердила бюджет Москвы, предусматривающий в 2019 году рост доходов на 10,5%
.
  21.11.18 11:19
Росавиация и транспортная прокуратура проведут расследование в связи с гибелью человека в Шереметьево
.
  21.11.18 09:33
Самолет, сбивший человека при вылете из "Шереметьево", получил повреждения
.
  21.11.18 08:51
Выясняются обстоятельства гибели мужчины на ВПП аэропорта Шереметьево
.
  20.11.18 15:53
Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве
.
  20.11.18 15:14
Собянин обсудил с медиками вопросы улучшения обеспечения льготников лекарствами
.
  20.11.18 14:57
Мужчина пытался угрожать пассажирам московского метро предметом, похожим на гранату
.
  20.11.18 13:17
Пассажиропоток нового участка Солнцевской линии вырос на 20% по сравнению с сентябрем
.
  20.11.18 13:05
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве выросла, но остается ниже эпидпорога


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket