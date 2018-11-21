Правкомиссия одобрила продление расширенных полномочий Крыма в земельной сфере

21.11.18 15:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении до 2023 года расширенных полномочий властей Крыма в сфере имущественных и земельных отношений, сообщается в среду на сайте кабинета министров.

Документ внесен Минэкономразвития России.

"Законопроектом предлагается продлить период, в течение которого нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, предлагается продлить до 31 декабря 2020 года.

Сейчас в федеральном законодательстве (ФЗ) зафиксирована возможность установления особенностей регулирования в Крыму и Севастополе на срок до 1 января 2019 года.

В правительстве отметили, что внесение изменений в ФЗ обусловлено необходимостью завершения мероприятий по интеграции Крыма в экономическую и правовую системы РФ. Кроме того, законопроект позволит завершить оформление и переоформление прав граждан и юридических лиц на земельные участки, а также реализовать "масштабные инфраструктурные проекты в Крыму".

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что внедрение кадастровой стоимости для расчета земельного налога и арендной платы для Крыма планируется перенести с 2019 на 2020 год.

"В 2019 году бросим все силы на то, чтобы оценка земельных участков и, соответственно, поступающие налоги были справедливыми. В ходе анализа ситуации мы пришли к выводу, что если сейчас применить это постановление, то стоимость аренды и у физических, и у юридических лиц может вырасти по различным направлениям от двух до 20 раз, что неприемлемо", - отмечал С.Аксенов.

Он также подчеркивал, что для Крыма будет продлен особый режим в сфере градостроительства.

"В правительстве Российской Федерации рассмотрено мое обращение, достигнуты договоренности в части того, что продлены особенности в сфере земельных и имущественных отношений до 2023 года, а также в сфере градостроительства - до 2022 года для республики Крым", - говорил глава региона.

Крымский полуостров вошел в состав России после местного референдума о статусе полуострова в марте 2014 года.