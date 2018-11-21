Гендиректором РКЦ "Прогресс" назначен временно исполнявший эти обязанности Дмитрий Баранов

21.11.18 16:53

© РИА Новости. Игорь Агеенко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет директоров АО "РКЦ "Прогресс" на заседании 19 ноября избрал Дмитрия Баранова на должность генерального директора, сообщается на сайте предприятия в среду.

В пресс-службе предприятия уточнили "Интерфаксу", что контракт с предыдущим гендиректором РКЦ "Прогресс" Александром Кирилиным был заключен на 5 лет в ноябре 2013 года.

Д.Баранов работает на РКЦ "Прогресс" (до 2014 года - ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс") с 1993 года, с 2005 года занимал на предприятии различные руководящие должности, в июне 2018 года был назначен на должность врио генерального директора предприятия.

Как сообщалось, в феврале 2018 года суд отстранил А.Кирилина от должности гендиректора РКЦ "Прогресс" на период следствия по делу о завышенной на 2 млн евро закупке.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет "Союз", также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. РКЦ "Прогресс" входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.