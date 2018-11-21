|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.11.18 16:53
Гендиректором РКЦ "Прогресс" назначен временно исполнявший эти обязанности Дмитрий Баранов
В пресс-службе предприятия уточнили "Интерфаксу", что контракт с предыдущим гендиректором РКЦ "Прогресс" Александром Кирилиным был заключен на 5 лет в ноябре 2013 года.
Д.Баранов работает на РКЦ "Прогресс" (до 2014 года - ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс") с 1993 года, с 2005 года занимал на предприятии различные руководящие должности, в июне 2018 года был назначен на должность врио генерального директора предприятия.
Как сообщалось, в феврале 2018 года суд отстранил А.Кирилина от должности гендиректора РКЦ "Прогресс" на период следствия по делу о завышенной на 2 млн евро закупке.
РКЦ "Прогресс" является производителем ракет "Союз", также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. РКЦ "Прогресс" входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket