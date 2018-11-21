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21.11.18 17:44

"Саратовские авиалинии" продлили сертификат аэропорта Саратова на 5 лет

© РИА Новости. Евгений Биятов
21 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Саратовские авиалинии" продлили на пять лет сертификат соответствия своего аэропорта в Саратове Федеральным авиационным правилам, однако не смогли добиться повышения тарифов на услуги аэропортовой деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Саратовские авиалинии" оплатили комплект доказательной документации, необходимой для получения сертификата соответствия аэродрома Федеральным авиационным правилам, и продления свидетельства о государственной регистрации аэродрома, стоимость работ превысила 2,9 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

"Свидетельство о регистрации и годности теперь бессрочное. Сертификат выдан 7 сентября 2018 года и будет действовать до 7 сентября 2023 года", - уточнили в авиакомпании.

Между тем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала авиакомпании в повышении тарифов на услуги аэропортовой деятельности, установленные для нее в июле 2017 года, 25 октября в адрес авиакомпании от ФАС поступило письмо с отказом, сказали в пресс-службе.

Ранее в "Саратовских авиалиниях" заявлял, что аэропорт Саратова прекратит деятельность в ноябре 2018 года, если авиакомпания не сможет продлить свидетельство годности аэродрома. Свидетельство годности аэродрома истекало 8 ноября 2018 года, а сертификат на выполнение международных полетов - 9 сентября 2018 года.

Сообщалось также, что в июле авиакомпания направила в ФАС заявку на пересмотр в сторону повышения тарифов на аэропортовую деятельность.

После катастрофы с Ан-148 "Саратовских авиалиний" в феврале текущего года, унесшей жизни 71человека, Росавиация запретила саратовскому перевозчику продолжать рейсы на самолетах этого типа, а позднее аннулировала его сертификат эксплуатанта. После прекращения деятельности "Саратовских авиалиний" в конце мая регулярные рейсы в Саратов открыли несколько авиакомпаний, в том числе S7 и "РусЛайн".

Аэропорт Саратова "Центральный" принадлежит авиакомпании "Саратовские авиалинии", оба актива - в собственности предпринимателя Аркадия Евстафьева.

Принадлежащий авиакомпании действующий аэропорт Саратова был открыт в 1931 году, он находится в черте города. В Саратове холдинг "Аэропорты регионов" ведет строительство нового аэропорта "Гагарин" с пропускной способностью пассажирского терминала 1 млн человек в год, завершить стройку планируется в 2019 году. После ввода его в эксплуатацию старый аэропорт планируется закрыть.

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