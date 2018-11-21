Жителям ДФО временно разрешили ввозить в РФ праворульные поддержанные автомобили без "ЭРА-ГЛОНАСС"

21.11.18 18:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 ноября. Interfax-Russia.ru - В РФ в течение года можно будет ввозить праворульные подержанные автомобили без установки на него системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил премьер России Дмитрий Медведев.

"Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО", - написал глава правительства в Твиттере.

"В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС"", - пояснил он.