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22.11.18 06:06
Жертвами отравления спиртным на Сахалине стали четыре человека
"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла в среду в селе Шебунино Невельского района.
"Установлено, что трое мужчин и женщина обнаружили в одном из сельских домов спиртосодержащую жидкость, которую употребили. В результате чего 31-летний местный житель скончался на месте происшествия, 45-летняя женщина и ее 50-летний сожитель скончались у себя дома, 37-летний житель села скончался в реанимационном отделении ЦРБ (Центральной райбольницы - ИФ) г.Невельска", - сказано в сообщении.
В СКР подчеркивают, что предположительная причина смерти этих людей - отравление неизвестной жидкостью.
"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы", - отмечают в ведомстве.
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