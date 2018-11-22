Жертвами отравления спиртным на Сахалине стали четыре человека

22.11.18 06:06

© РИА Новости. Андрей Стенин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи на Сахалине возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек, выпивших неизвестную спиртосодержащую жидкость, сообщает в четверг Следственное управление СКР по области.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в среду в селе Шебунино Невельского района.

"Установлено, что трое мужчин и женщина обнаружили в одном из сельских домов спиртосодержащую жидкость, которую употребили. В результате чего 31-летний местный житель скончался на месте происшествия, 45-летняя женщина и ее 50-летний сожитель скончались у себя дома, 37-летний житель села скончался в реанимационном отделении ЦРБ (Центральной райбольницы - ИФ) г.Невельска", - сказано в сообщении.

В СКР подчеркивают, что предположительная причина смерти этих людей - отравление неизвестной жидкостью.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы", - отмечают в ведомстве.