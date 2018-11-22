Экс-гендиректора ХК "Адмирал" осудят за мошенничество на 180 млн руб

22.11.18 06:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении 180 млн рублей, выделенных из бюджета региона на оборудование для спортплощадок, в преступлении обвиняются двое местных жителей, сообщило в четверг надзорное ведомство.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что в этом преступлении обвиняются бывший генеральный директор хоккейного клуба "Адмирал" Илья Спокойнов и его жена Марина Свиридова, возглавлявшая ООО "Телерадиокомпания "Новая волна".

"Фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2014-2016 годах, значительно завысив стоимость оборудования по договорам поставки, похитили более 180 млн рублей, выделенных из бюджета Приморья на закупку комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок.

Часть средств им удалось похитить при пособничестве своего знакомого, который ранее уже осужден за это преступление.

"В целях исполнения приговора в части возмещения ущерба, причиненного бюджету края, судом наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых стоимостью 122 млн руб.", - сообщает прокуратура. В настоящее время ущерб частично возмещен на сумму 17 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владивостока.