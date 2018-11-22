Готовы к состязаниям: все объекты Универсиады-2019 сдадут не позднее декабря 2018 года
  
Нечестная конкуренция: Москва обвиняет Варшаву в попытке политизировать "Северный поток-2"
   
За море поспорим: ЕС грозит России санкциями из-за Азовского моря
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
22.11.18 06:18

Экс-гендиректора ХК "Адмирал" осудят за мошенничество на 180 млн руб

© РИА Новости. Максим Богодвид
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении 180 млн рублей, выделенных из бюджета региона на оборудование для спортплощадок, в преступлении обвиняются двое местных жителей, сообщило в четверг надзорное ведомство.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что в этом преступлении обвиняются бывший генеральный директор хоккейного клуба "Адмирал" Илья Спокойнов и его жена Марина Свиридова, возглавлявшая ООО "Телерадиокомпания "Новая волна".

"Фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2014-2016 годах, значительно завысив стоимость оборудования по договорам поставки, похитили более 180 млн рублей, выделенных из бюджета Приморья на закупку комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок.

Часть средств им удалось похитить при пособничестве своего знакомого, который ранее уже осужден за это преступление.

"В целях исполнения приговора в части возмещения ущерба, причиненного бюджету края, судом наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых стоимостью 122 млн руб.", - сообщает прокуратура. В настоящее время ущерб частично возмещен на сумму 17 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владивостока.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.11.18 11:55
Строительные конструкции обрушились у метро "Саларьево", один человек погиб
.
  22.11.18 11:49
Задержан человек, устроивший стрельбу из травматического пистолета в Москве
.
  22.11.18 11:38
Расписание электричек Белорусского направления изменится 24-25 ноября
.
  22.11.18 11:27
Планируется перекинуть 13 новых мостов через Москву-реку
.
  21.11.18 15:13
Мэр столицы рассказал о программе реставрации столичных храмов
.
  21.11.18 12:19
Мосгордума утвердила бюджет Москвы, предусматривающий в 2019 году рост доходов на 10,5%
.
  21.11.18 11:19
Росавиация и транспортная прокуратура проведут расследование в связи с гибелью человека в Шереметьево
.
  21.11.18 09:33
Самолет, сбивший человека при вылете из "Шереметьево", получил повреждения
.
  21.11.18 08:51
Выясняются обстоятельства гибели мужчины на ВПП аэропорта Шереметьево
.
  20.11.18 15:53
Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket