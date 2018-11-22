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22.11.18 06:27
Власти Хабаровского края пересмотрят условия поддержки АПК
Как сообщает пресс-служба главы края, такое заявление С.Фургал сделал в ходе посещения принадлежащего частному предпринимателю комплекса по выращиванию зелени в поселке Бычиха Хабаровского района.
Губернатор отметил, что для таких сельхозпроизводителей в регионе существует более 30 видов поддержки. Однако не все из них дают ожидаемый эффект, поэтому сейчас краевые власти пересматривают основные направления поддержки аграриев.
"Наша первостепенная задача - создать условия для развития таких хозяйств. Порой бывает неприятно слышать, что другие регионы Дальнего Востока увеличивают объемы сельхозпроизводства, повышая самообеспеченность мясом, молоком и овощной продукцией. А что Хабаровский край? Свою потребность в овощах мы закрываем на треть. Остальное завозим из других территорий. Эту ситуацию необходимо менять", - сказал С.Фургал, слова которого приводятся в сообщении.
По данным краевого Минсельхоза, потребность региона в тепличных овощах составляет 20 тыс. тонн в год, в то время как сейчас в регионе выращивается около 4 тыс. тонн.
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