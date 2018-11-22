РФ компенсирует Красноярскому краю 1,5 млрд руб на подготовку к Универсиаде

22.11.18 06:44

© РИА Новости. Владимир Трефилов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Красноярского края получит из федерального бюджета 1,503 млрд рублей для возмещения расходов, понесенных регионом на подготовку города Красноярска к Универсиаде-2019 году, говорится в материалах к поправкам в бюджет РФ на 2018 года, которые были приняты в окончательном, третьем чтении на заседании Госдумы РФ в среду.

"По данным на 1 ноября Красноярский край направил на благоустройство и ремонт автодорог Красноярска 3,2 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей - средства федерального бюджета, 1,7 млрд рублей - регионального", - уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в министерстве финансов края.

Ранее сообщалось, что в середине октября Законодательное собрание края провело корректировку регионального бюджета по доходам и расходам на 5 млрд рублей, которые теперь составляют 232,3 млрд рублей и 251,5 млрд рублей, соответственно.

Основная часть дополнительных доходов (4,9 млрд рублей) - поступления из федерального бюджета. Из них 2,5 млрд рублей - целевые субсидии на подготовку Красноярска к проведению Универсиады-2019, они должны быть направлены на благоустройство города и ремонт автодорог.

XXIX зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Заявки на участие в этих соревнованиях подали более 60 стран мира. Ожидается порядка 3 тыс. представителей национальных федераций студенческого спорта, а также более 170 тыс. болельщиков.