Участники камчатской гонки "Берингия-2019" пройдут 1,5 тыс. км

22.11.18 07:01

© РИА Новости. Константин Чалабов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Утвержден маршрут, которым весной 2019 года пройдет традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия", он составит 1,5 тыс. км, сообщает в четверг пресс-служба правительства Камчатского края.

"Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1,5 тыс. километров, она свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора края - руководителя аппарата губернатора и правительства региона, председателя оргкомитета "Берингии" Алексея Войтова.

А.Войтов добавил, что "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки. Из Оссоры упряжки направятся в Усть-Камчатск.

По проекту, маршрут гонки будет состоять из 16 этапов. Ожидается, что гонка 2019 года, которая стартует 3 марта, продлится до 20 марта. Но точная дата финиша будет зависеть от погодных условий.