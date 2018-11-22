Объем программы ипотечного кредитования в Приангарье вырастет почти вдвое

22.11.18 07:51

© РИА Новости. Михаил Мордасов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области почти вдвое увеличит ассигнования на программу развития ипотечного жилищного кредитования в 2018 году, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по поручению губернатора Сергея Левченко подготовлен проект постановления правительства региона, в котором предусмотрено увеличение финансирования ведомственной целевой программы в 2018 году на 34,3 млн рублей. Это позволит предоставить выплаты еще 70 семьям", - говорится в сообщении.

Ранее по областному закону на программу было предусмотрено 45 млн рублей. По данным на 1 ноября, социальные выплаты были предоставлены 95 семьям, в том числе 22 многодетным.

Ранее также сообщалось, что господдержкой могут работники областных государственных учреждений, молодые специалисты, многодетные семьи.