Иркутская область получит около 300 млн руб. на обновление школ

22.11.18 07:54

© РИА Новости. Владимир Вяткин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство просвещения РФ направит около 300 млн рублей на реализацию трех направлений национального проекта "Образование" в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Министерство образования региона одержало победу в федеральном конкурсе на получение грантов по проектам "Современная школа", "Молодые профессионалы" и "Цифровая образовательная среда". Сумма грантов составляет около 300 млн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову.

По ее словам, более 96 млн рублей будет направлено на обновление материально-технической базы образовательных учреждений региона, более 52 млн рублей - на закупку мебели и оргтехники для коррекционных школ.

Остальные средства - порядка 150 млн рублей - пойдут на создание Центра среднего профессионального образования на базе аграрного техникума в городе Тулун, а также на цифровизацию школ и учреждений профессионального образования.