Ответственность за возможное обострение ситуации в Азовском море ложится на Украину

22.11.18 08:29

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 ноября. Interfax-Russia.ru - МИД РФ заявил о готовности к диалогу по ситуации в Азовском море, однако предостерег от попыток пересмотреть статус этого моря как внутренних вод двух стран.

"Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в среду.

"В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", - подчеркивается в заявлении.

"Российская Федерация предупреждает, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия", - говорится в заявлении МИД РФ.

В нем также подчеркивается, что "осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны".

Как отмечает МИД РФ, Россия "серьезно обеспокоена в связи с продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море". "Очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности", - говорится в заявлении.

"Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны-члены Европейского союза", - подчеркивается в заявлении МИД РФ.

При этом "Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе".

"Азовское море - внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста", - подчеркивает МИД РФ.