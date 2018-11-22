Расширенные полномочия Крыма в земельной сфере предложено продлить до 2023 года

22.11.18 08:45

© РИА Новости. Сергей Субботин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального конституционного закона (ФКЗ), которым расширенные полномочия Крыма и Севастополя в земельной сфере продлеваются до 1 января 2023 года.

"Это необходимо для завершения процессов оформления и переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки и другие объекты недвижимости, а также для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Крыму", - говорится в материалах к заседанию кабинета министров.

Законопроектом предлагается продлить период, в течение которого нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учёта недвижимости и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, до 1 января 2023 года.

Период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, предлагается продлить до 31 декабря 2020 года.

Изменения вносятся в статью 121 ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"

В настоящее время в федеральном законодательстве зафиксирована возможность установления особенностей регулирования в Крыму и Севастополе на срок до 1 января 2019 года.