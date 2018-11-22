Сменился гендиректор угольного терминала СУЭК в Ванино

22.11.18 09:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Дальтрансуголь" (угольный терминал близ порта "Ванино" в Хабаровском крае, входит в АО "СУЭК") возглавил Владимир Долгополов, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В компании "Интерфаксу" сообщили, что В.Долгополов работает в "Дальтрансугле" с 2008 года и за эти 10 лет занимал должности старшего инженера, главного механика и технического директора.

Предыдущий гендиректор компании Владимир Шаповал перешел на должность советника генерального директора "Дальтрансугля", отметили в компании.

Грузооборот АО "Дальтрансуголь" в январе-сентябре 2018 года составил 14,99 млн тонн (+3,7%), следует из данных ЗАО "Морцентр-ТЭК".

Ранее сообщалось, что АО "СУЭК" и правительство Хабаровского края в начале сентября "на полях" IV Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет реализован проект реконструкции угольного терминала в Ванино для увеличения мощностей перевалки до 40 млн тонн в год. В проект до 2023 года предполагается вложить 20 млрд рублей.

"Дальтрансуголь" в рамках расширения мощностей угольного терминала намерен установить третий тройной вагоноопрокидыватель, который будет выгружать вагоны с нагрузкой на ось 27 тонн. Также в планах строительство нового причала, дополнительного стакер-реклаймера и модернизация склада.

"Дальтрансуголь" - один из крупнейших по грузообороту угольных терминалов в РФ, обеспечивает экспорт угля "СУЭКа" в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" и ремонтно-механические заводы в 8 регионах России. Материнская компания "СУЭКа" - SUEK Holdings Ltd. Ее через AIM Capital на 92,2% контролирует Андрей Мельниченко.