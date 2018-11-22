После сильной метели и шторма на Таймыре открыли дорогу в аэропорт Норильска

22.11.18 09:24

© РИА Новости. Максим Блинов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Дорога в аэропорт "Норильск" из городов Норильск и Дудинка (Красноярский край) открыта для движения всех видов транспорта, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Дорога Дудинка-Алыкель открыта для всех видов транспорта с вечера 21 ноября, дорога Норильск-Кайеркан-Алыкель открыта с утра 22 ноября", - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог привлечено 19 человек, 10 единиц техники. Работают три подвижных и пять стационарных пунктов обогрева, выставлено три поста ДПС.

Аэропорт продолжает работать по фактической погоде. Все ранее задержанные рейсы отправлены и прибыли.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра до 30 м/с на севере Красноярского края на прилет в аэропорт Норильска и вылет во вторник была задержана часть рейсов, а в среду - все рейсы. Также были закрыты для движения две автодороги, в том числе в аэропорт.

По прогнозам Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на юге Таймыра в четверг сохранится метель, очень сильный ветер до 20 м/с, возможны порывы до 30 м/с.