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22.11.18 09:24
После сильной метели и шторма на Таймыре открыли дорогу в аэропорт Норильска
"Дорога Дудинка-Алыкель открыта для всех видов транспорта с вечера 21 ноября, дорога Норильск-Кайеркан-Алыкель открыта с утра 22 ноября", - говорится в сообщении.
Для расчистки дорог привлечено 19 человек, 10 единиц техники. Работают три подвижных и пять стационарных пунктов обогрева, выставлено три поста ДПС.
Аэропорт продолжает работать по фактической погоде. Все ранее задержанные рейсы отправлены и прибыли.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра до 30 м/с на севере Красноярского края на прилет в аэропорт Норильска и вылет во вторник была задержана часть рейсов, а в среду - все рейсы. Также были закрыты для движения две автодороги, в том числе в аэропорт.
По прогнозам Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на юге Таймыра в четверг сохранится метель, очень сильный ветер до 20 м/с, возможны порывы до 30 м/с.
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