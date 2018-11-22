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22.11.18 09:36
Ликвидирована авария на тепломагистрали, вызвавшая проблемы с теплоснабжением в Саратове
"Энергетики восстановили теплоснабжение домов от тепломагистрали по улице Топольчанская. Все клиенты компании получают отопление",- говорится в пресс-релизе.
Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщалось об аварийном отключении тепла в 70 многоэтажках поселка Солнечный, где проживает 54 тыс. человек
Без тепла оставались жители домов по улицам Антонова, Уфимцева, Чехова, Днепропетровская, Топольчанская, Бардина, Тархова, Мамонтовой и Второй Электронной.
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