Ликвидирована авария на тепломагистрали, вызвавшая проблемы с теплоснабжением в Саратове

22.11.18 09:36

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Устранено повреждение тепломагистрали, лишившее отопления жителей нескольких десятков многоквартирных домов поселка Солнечный в Саратове, сообщает пресс-служба саратовского филиала "Т Плюс".

"Энергетики восстановили теплоснабжение домов от тепломагистрали по улице Топольчанская. Все клиенты компании получают отопление",- говорится в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщалось об аварийном отключении тепла в 70 многоэтажках поселка Солнечный, где проживает 54 тыс. человек

Без тепла оставались жители домов по улицам Антонова, Уфимцева, Чехова, Днепропетровская, Топольчанская, Бардина, Тархова, Мамонтовой и Второй Электронной.