Ремонтники устранили аварию на теплотрассе в Тольятти

22.11.18 09:51

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Теплоснабжение около 50 многоквартирных домов, детских садов и школ Автозаводского района Тольятти, вновь переведено на штатную схему после того, как ремонтники устранили случившийся накануне порыв на теплотрассе.

"В 00:05 22 ноября теплоснабжение всех потребителей переведено на штатную схему", - сообщает пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, ограничения коснулись более 20 тыс. человек, а также пяти школ и 11 детских садов.

Как сообщалось, 21 ноября в Тольятти произошла авария на теплотрассе, снабжающей здания в четырех кварталах Автозаводского района города. Все потребители были переведены на тупиковую схему теплоснабжения.