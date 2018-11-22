Облсуд отпустил под домашний арест начальника полиции свердловского Первоуральска

22.11.18 10:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Свердловский областной суд изменил меру пресечения начальнику ОМВД России по городу Первоуральску Олегу Грехову, сообщает пресс-служба облсуда.

"Обвиняемому избрана новая мера пресечения в виде домашнего ареста. Мера пресечения действует до 6 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, глава ОМВД РФ по Первоуральску был задержан у своего дома 7 ноября по подозрению в коррупционном преступлении. Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал О.Грехова на два месяца, до 6 января 2019 года.

Ему предъявлено обвинение по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

На время служебной проверки О.Грехов отстранен от должности.