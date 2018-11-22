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22.11.18 10:30
Анна Нетребко исполнит романсы русских, французских и чешских композиторов в Мариинском театре
Как сообщает пресс-служба театра, программа концерта составлена из песен и романсов французских, американских, немецких, чешских, британских и русских композиторов: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Рихарда Штрауса, Габриэля Форе, Клода Дебюсси, Гюстава Шарпантье, Жака Оффенбаха.
В исполнении певицы зрители также услышат произведения Антонина Дворжака, Фрэнка Бриджа, Дугласа Мура. Участие в вечере также примет солистка оперной труппы Мариинского театра Злата Булычева (меццо-сопрано). Партию фортепиано исполнит Малкольм Мартино.
"Выступление пройдет в рамках мирового концертного турне. Эта программа уже прозвучала в Граце (Австрия) и Праге (Чехия), а в декабре будет представлена в Лирической опере Чикаго и в Карнеги-холле (Нью-Йорк). Летом 2019 года Анна Нетребко выступит в сопровождении Малкольма Мартино на двух европейских оперных фестивалях - в Баден-Бадене и в Мюнхене", - говорится в сообщении.
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