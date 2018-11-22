Уголовное дело возбуждено после гибели четырех детей в результате пожара в Туле

22.11.18 10:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственными органами СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех детей на месте пожара в квартире жилого дома в Туле.

Согласно сообщению на сайте регионального следственного управления СКР, дело возбуждено по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"На место происшествия выехала группа следователей и следователей-криминалистов следственного управления. Осмотром установлено, что жертвами пожара стали малолетние дети, которые находились дома вместе с женщиной. Один из детей являлся приемным ребенком", - сообщает СУ СКР.

Следователями проводятся обыски, выемки с целью изьятия необходимой документации, назначены судебно-медицинские экспертизы по исследованию тел потерпевших, пожаро-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по Гарнизонному проезду в Зареченском районе Тулы.

"Источником пожара мог быть кустарный обогреватель. Дети погибли от угарного газа. Их мать получила ожоги и госпитализирована", - сказал собеседник агентства.